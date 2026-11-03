AMPI Dukung Bahlil Hentikan Transit Ekspor Tambang, Kirim Langsung Demi Kedaulatan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) Zigo Rolanda mendukung instruksi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang melarang pengiriman komoditas sumber daya alam (SDA) melalui pelabuhan perantara di negara lain.

Zigo menilai penegakan ekspor langsung merupakan langkah berani dan strategis. ?"Instruksi agar ekspor komoditas tambang dan gas tidak lagi transit di negara perantara adalah sikap yang tepat dan berani untuk kepentingan negara dan rakyat,” kata Zigo saat dihubungi, Selasa (3/11).

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar itu menjelaskan Indonesia merupakan negara besar yang memiliki SDA melimpah.

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Namun, ekspor komoditas yang berlangsung selama ini belum banyak memberikan keuntungan atau devisa bagi negara karena adanya transit pelabuhan perantara tersebut.

“Kita ini negara berdaulat, ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan masuk penuh ke kas negara," tegas Zigo.

?Politikus muda Golkar itu menambahkan bahwa praktik pengiriman melalui negara perantara selama ini hanya merugikan posisi tawar Indonesia secara geopolitik maupun ekonomi.

"Jangan biarkan kedaulatan ekonomi diatur-atur atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga," lanjutnya.

?Selain mendukung ketegasan ekspor langsung, Zigo turut memberi apresiasi positif atas dua kebijakan strategis Bahlil lainnya yang disampaikan dalam forum Minerba Convex 2026.