JPNN.com » Ekonomi » Pasar » Amran Bentuk Satgas Pengendalian Harga Beras, Bareng Polri & Mitra Pangan

Amran Bentuk Satgas Pengendalian Harga Beras, Bareng Polri & Mitra Pangan

Amran Bentuk Satgas Pengendalian Harga Beras, Bareng Polri & Mitra Pangan
Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Badan Pangan Nasional (Kepala Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dalam upaya mewujudkan stabilisasi harga beras. Foto: dok Bapanas

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Badan Pangan Nasional (Kepala Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dalam upaya stabilisasi harga beras.

Amran menggagas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 dengan menggandeng segenap mitra-mitra yang terlibat di sektor pangan.

Seusai memimpin rapat koordinasi yang dilaksanakan secara hybrid di Jakarta pada Senin (20/10), Amran menjelaskan pemerintah melaksanakan imbauan secara masif agar tidak ada harga beras di seluruh Indonesia melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Langkah tersebut dilakukan secara intensif bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyasar ke produsen, distributor, toko besar, dan ritel modern.

"Baru saja kami rapat bersama Pak Kapolri, Pak Mendagri, Pak Mendag, Pak Wamen, beserta Bulog dan seluruh Dirkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) seluruh Indonesia, Dinas Perdagangan seluruh Indonesia. Kemudian Pimwil (Pimpinan Wilayah) Bulog se-Indonesia. Kami akan operasi pasar," jelas Amran dikutip Selasa (21/10).

Rencananya, kata Amran, ada dua cara operasi pasar yang akan digelar.

Pertama adalah operasi pasar besar-besaran. Yang kedua adalah menjaga HET. 

"(Pedagang) itu harus menjual beras di bawah HET," papar Amran.

