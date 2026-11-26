Amran & Sugiono di RSPAD Hari Ini Sampai Jam 5, Tampak Mesra
jpnn.com - JAKARTA - Dua calon wakil presiden, yaitu Sugiono dan Andi Amran Sulaiman melakoni tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (26/11).
Dari jadwal pemeriksaan, Amran dan Sugiono akan menjalani semua tahapan di RSPAD itu sejak pukul 07.00 WIB hingga 17.00 WIB.
Tim Verifikasi MPR RI pun sudah berad di lokasi sejak pukul 06.30 WIB, yang dipimpin langsung Ketua Tim Verifikasi Habiburokhman, didampingi sejumlah anggota seperti Hidayat Nurwahid, Nurul Arifin, Johan Rosihan, dan lainnya.
Habiburokhman mengatakan kedatangan timnya untuk melihat langsung proses pemeriksaan kesehatan tersebut.
Sebelum tim verifikasi tiba, dua cawapres lebih dulu tiba di RSPAD, Sugiono tiba pukul 06.08 WIB sedangkan Amran tiba pukul 06.22 WIB didampingi istrinya.
Kedua calon dijadwalkan menjalani tes kesehatan sebagai syarat verifikasi cawapres.
Sugiono mengaku sudah melakukan persiapan sebelum menjalani tes kesehatan seperti berpuasa.
"Malam diminta puasa saja. Mudah-mudahan cukup (istirahat)," kata Sugiono.
Amran Sulaiman yang tiba 18 menit setelah Sugiono, tampak mesra didampingi sang istri.
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