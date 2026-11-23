Amran & Sugiono Diusulkan Cawapres, Prabowo Ungkit Pertimbangan Kesetiaan
jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan surat pengusulan dua nama cawapres ke MPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11) pukul 16.50 WIB.
Prabowo mengatakan pertimbangan dua nama diusulkan sebagai Wapres RI karena memiliki prestasi dan kesetiaan bagi Indonesia.
"Semata-mata prestasi, ya, pengabdian, kesetiaan kepada negara, dan, ya, keyakinan saya bahwa mereka akan bekerja sebaik-baiknya," kata Prabowo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Namun, kata Prabowo, masih banyak tokoh yang punya kesetiaan terhadap negara di luar dua nama yang diusulkan.
"Banyak yang baik, tetapi konstitusi kita menetapkan saya hanya boleh mengusul dua nama, dan saya diberi waktu yang sangat terbatas," ujarnya.
Prabowo mengaku sudah berkonsultasi dengan partai pemerintah dan pengusung pada Pilpres 2024 sebelum mengusulkan dua nama kandidat Wapres RI.
"Ini keputusan saya, ya. Saya yakin mereka dua-duanya akan bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," ujarnya.
Belakangan, Prabowo mengusulkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono sebagai kandidat Wapres RI.
Presiden RI Prabowo Subianto menimbang sisi kesetiaan terhadap negara ketika mengusulkan dua nama cawapres ke MPR RI.
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