Amri Syahnawi dan Siti Fadia Jadi Kapten Indonesia di Asian Games 2026, Begini Ceritanya

jpnn.com - Amri Syahnawi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti mendapat kepercayaan memimpin tim bulu tangkis beregu putra serta putri Indonesia pada Asian Games 2026.

Keduanya terpilih sebagai kapten melalui voting di grup WhatsApp yang melibatkan pemain putra, putri, dan pelatih.

"Di grup Whatsapp tim ada beberapa nama yang bisa divoting untuk menjadi kapten. Ternyata saya dan Fadia yang dipilih paling banyak. Kami merasa terhormat dan siap menjalankan tugas ini,” kata Amri.

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Fadia mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah suara yang diperolehnya. Dukungan tersebut ternyata datang dari anggota tim putra dan pelatih.

"Di grup itu kan campuran, ada tim putra dan tim putri. Pas saya lihat hasil votingnya kaget juga kok ada 15 suara padahal tim putri hanya 10 orang, ternyata yang pemain-pemain cowok dan pelatih juga voting untuk saya," ucapnya.

Amri dan Fadia Targetkan Medali

Bagi Amri, tugas sebagai kapten menjadi pengalaman pertama. Dia sempat merasa sungkan karena harus memimpin tim yang dihuni sejumlah pemain senior.

"Awalnya memang agak gugup, tetapi lama-lama sudah di sini kami sering bareng, jalan dan makan bareng ternyata suasananya semua cair. Bonding di tim juga cukup baik,” ungkap Amri.

Amri membidik medali emas untuk tim putra. Sementara itu, Fadia mengingatkan seluruh pemain agar menjaga kekompakan tanpa membedakan senior dan junior.