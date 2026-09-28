Amri/Nita ke Final Asian Games 2026, Sejarah yang Hilang 12 Tahun Kembali Tercipta

jpnn.com - Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah membuat kejutan di Asian Games 2026. Ganda campuran Indonesia itu berhasil menembus final setelah mengalahkan pasangan China Feng Yanzhe/Huang Dongping.

Amri/Nita tampil solid pada semifinal yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Senin (28/9/2026). Pasangan ranking 15 dunia itu menyudahi perlawanan Feng/Huang dalam dua gim langsung, 21-12, 21-14.

Hasil tersebut sekaligus mengantarkan ganda campuran Indonesia kembali ke final Asian Games setelah 12 tahun. Sebelumnya, pencapaian serupa terakhir kali dibuat Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir pada Asian Games 2014 di Incheon.

Amri/Nita Berhasil Keluar dari Tekanan

Amri mengakui semifinal bukan pertandingan yang mudah. Tekanan terasa sejak awal, tetapi situasi tersebut justru membuat dirinya berusaha bermain lebih tenang.

"Pertandingan tadi dari awal tekanannya lumayan besar buat saya. Namun, ternyata saya melihat lawan kondisinya sedikit lebih goyang daripada kami," ucapnya.

Keberhasilan ini terasa semakin berarti bagi Amri karena mereka telah menjalani persiapan intensif selama sekitar satu bulan.

"Kami sudah mencurahkan banyak hal untuk persiapan Asian Games. Karena ajang ini hanya berlangsung empat tahun sekali, bisa mencapai final tentu memberikan rasa lega dan kebahagiaan yang luar biasa."

Bagi Nita, keberhasilan mencapai final terasa sangat emosional. Air matanya pecah setelah perjuangan panjang bersama Amri akhirnya menghasilkan pencapaian besar.