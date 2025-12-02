AMRun 2025 Hadirkan Fun Run dan Edukasi Kesehatan untuk Ribuan Peserta

jpnn.com, JAKARTA - J99 Corp., perusahaan milik pasangan pengusaha Gilang Widya Pramana atau Juragan 99 dan Shandy Purnamasari, menjadi Official Sponsor Antimicrobial Resistance Run (AMRun) 2025.

Ajang lari 5K yang digelar BPOM ini diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya Resistensi Antimikroba (AMR).

Acara yang berlangsung di TMII ini diikuti ribuan peserta dan turut dihadiri Kepala BPOM, Taruna Ikrar, serta Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden.

Dukungan J99 Corp. terhadap ajang AMRun 2025 adalah wujud komitmen perusahaan untuk memperkuat gaya hidup aktif dan perawatan diri yang seimbang bagi masyarakat.

"Kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan yang relevan dengan kebutuhan mereka,” ujar Gilang Widya Pramana, dalam keterangannya, Selasa (2/12).

AMRun 2025 digelar sebagai sarana edukasi untuk mengingatkan publik tentang pentingnya penggunaan antibiotik secara bijak. Kolaborasi J99 Corp. dan BPOM memperkuat misi edukasi tersebut, sekaligus mempromosikan gaya hidup sehat melalui aktivitas fun run.

Selain medali finisher, peserta turut menerima racepack berisi produk MS Glow For Men serta voucher dari NAIN, brand di bawah Juragan 99 Garment.

Mereka juga berkesempatan mendapatkan doorprize eksklusif seperti iPhone 17, iPad 11, motor listrik, emas 5 gram, hingga hadiah dengan total nilai mencapai Rp 250 juta.