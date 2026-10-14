Amsal dan Ibam Soroti Sembilan Saksi Cabut BAP dalam Sidang Gus Yaqut

jpnn.com, JAKARTA - Amsal Christy Sitepu dan Ibrahim Arief alias Ibam menyoroti keterangan sembilan saksi yang disebut membantah, mencabut, atau mengubah BAP dalam sidang kasus kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Keduanya hadir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (13/10).

Mereka meminta publik mencermati fakta persidangan sebelum menyimpulkan perkara yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tersebut.

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Amsal mengatakan perubahan keterangan para saksi selama lima pekan persidangan patut menjadi perhatian.

“Ini sangat janggal. Saksi satu per satu mencabut keterangannya di depan hakim, tetapi tuduhannya sudah telanjur beredar luas,” kata Amsal.

Dia mengingatkan opini publik tidak boleh mendahului proses pembuktian di pengadilan.

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Amsal juga mengaitkan pandangannya dengan pengalaman menghadapi perkara video profil desa di Kabupaten Karo yang berakhir dengan putusan bebas.

Menurut dia, dugaan penerimaan uang oleh Gus Yaqut harus diuji berdasarkan keterangan yang disampaikan langsung di hadapan majelis hakim.