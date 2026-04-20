AMUN 2026  Sukses Hadirkan 200 Delegasi & Standar Diplomasi Global

jpnn.com, JAKARTA - Al-Muhajirien Model United Nations (AMUN) 2026 telah sukses diselenggarakan pada 11–12 April 2026 di Four Points by Sheraton Bekasi.

Forum ini menjadi ajang simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempertemukan 200 delegasi dari 61 sekolah se-Jabodetabek hingga luar daerah dari berbagai jenjang dalam suasana diplomasi internasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dalam membentuk karakter dan kapasitas generasi muda.

Dia menilai forum seperti Model United Nations memberikan ruang bagi pelajar untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis, komunikasi, serta kesiapan menghadapi dinamika global.

“Program seperti ini sejalan dengan upaya membangun generasi Indonesia yang tangguh, yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang baik,” tuturnya.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menilai dengan penyelenggaraan konferensi berskala internasional peluang pembelajaran kontekstual bagi generasi muda di daerah terbuka.

Menurutnya, pengalaman yang didapatkan peserta dalam forum ini menjadi bekal penting yang tidak selalu diperoleh melalui pembelajaran di ruang kelas.

“Ini bukan sekadar kegiatan, tetapi simulasi dunia nyata. Di sini para peserta belajar bagaimana menyampaikan gagasan, bernegosiasi, dan memahami cara dunia bekerja. Bekasi tidak hanya membutuhkan tenaga kerja, tetapi juga komunikator, negosiator, dan pemimpin yang siap menghadapi tantangan global,” ujarnya.