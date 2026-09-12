Amunisi Asing Kembali, Carlos Pena Tegaskan Persita Siap Tempur Hadapi Java United

jpnn.com, SERANG - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena menegaskan kesiapan penuh anak asuhnya menjelang laga kandang menjamu Java United pada pekan kedua BRI Super League.

Bertanding di Stadion Internasional Banten, Serang, Minggu (13/9) sore, skuad Pendekar Cisadane dipastikan tampil dengan kekuatan terbaik seiring pulihnya sejumlah pilar utama.

"Sekarang saya harus menentukan daftar pemain, tetapi hampir seluruh skuad saya tersedia untuk pertandingan besok, dan ini tentu kabar baik," kata Pena, dikutip dari laman resmi klub, Sabtu.

Pena menjelaskan persiapan matang sudah dijalani oleh Javlon Guseynov serta kolega dan beberapa pemain yang sebelumnya absen karena cedera sudah menunjukkan perkembangan positif.

Beberapa penggawa Persita Tangerang yang sempat absen seperti Tamirlan Kozubaev serta Tyronne Del Pino kini kondisi lebih baik dan bisa saja diturunkan pada laga kontra Java United.

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu mengatakan Persita Tangerang ingin menunjukkan apa yang telah mereka usahakan sepanjang pekan, terlebih ini merupakan pertandingan kandang pertama musim ini.

Selain itu, Pena menjelaskan kemenangan merupakan sebuah kado bagus untuk Persita Tangerang yang berulang tahun ke-73 pada 9 September 2026 lalu.

"Kami ingin memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi para suporter kami. Setiap pertandingan itu penting," ungkap Pena.