Amy Qanita Akan Dioperasi, Raffi Ahmad Tulis Pesan Haru

Raffi Ahmad meminta doa publik untuk ibundanya, Amy Qanita, yang harus menjalani operasi. Foto: Instagram/raffinagita1717

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus pengusaha Raffi Ahmad membagikan kabar kurang menyenangkan terkait kondisi ibundanya, Amy Qanita.

Suami Nagita Slavina ini mengatakan bahwa sang ibu harus menjalani operasi setelah sakit yang dideritanya kian memburuk.

Melalui unggahan di akun Instagram @raffinagita1717, Raffi mengungkapkan rasa sedihnya melihat kondisi ibunda yang terbaring lemah di ruang perawatan. 

Baca Juga:

“Mohon doa untuk Mama tercinta yang akan menjalani operasi besok/lusa,” tulis Raffi Ahmad, dalam unggahannya yang dikutip pada Sabtu (13/9).

Dalam foto yang dibagikan, tampak sang istri, Nagita Slavina, ikut menemani Amy Qanita di rumah sakit.

Raffi menyebut dukungan keluarga dan doa dari masyarakat sangat berarti bagi pemulihan sang ibu.

Baca Juga:

“Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan ketenangan hati. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Aamiin. Love u Mom,” tulis Raffi menambahkan.

Amy Qanita diketahui mengalami saraf kejepit di kepala yang membuatnya sering pingsan, terutama saat dalam kondisi tertekan.

