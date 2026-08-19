An Se Young Pukul Cewek Surabaya di 32 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2026
jpnn.com - NEW DELHI – Tunggal putri Korea peringkat satu dunia An Se Young mengalahkan cewek Surabaya ranking 53 dunia Thalita Ramadhani Wiryawan di 32 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2026.
Pada laga di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, Rabu (19/8) sore WIB itu, An Se Young menang 21-15, 21-15 dalam laga berdurasi 32 menit (statistik BWF).
Itu pertemuan pertama di antara An dan Thalita.
An tampak mengeluarkan seluruh kemampuan demi meraih kemenangan straight game dari tunggal putri Indonesia berusia 18 tahun itu.
Laga An vs Thalita tadi merupakan partai pertama 32 Besar di sektor tunggal putri, yang berarti An menjadi pemain pertama yang masuk 16 Besar di nomor tersebut.
Pada 16 Besar, An Se Young akan berhadapan dengan pemenang dari duel Mia Blichfeldt (Denmark) vs Supanida Katethong (Thailand).
Di sektor ini, Indonesia masih punya satu wakil yang belum mengayun raket di 32 Besar, yakni Putri Kusuma Wardani.
Putri KW yang kini berada di anak tangga ke-6 dunia akan meladeni ranking 104 dunia dari Ceko Petra Maixnerova. (bwf/jpnn)
AN Se Young pun menjadi wanita pertama yang masuk ke 16 Besar tunggal putri Kejuaraan Dunia BWF 2026.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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