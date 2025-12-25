An Se Young Tak Terbendung! Ini Rahasia yang Diungkap Park Joo Bong
jpnn.com - Dominasi An Se Young sepanjang musim 2025 tak lepas dari perubahan besar yang terjadi di tubuh badminton Korea.
Hal tersebut diungkap langsung oleh kepala pelatih tim nasional Korea, Park Joo Bong, yang membeberkan faktor penting di balik performa luar biasa sang tunggal putri.
Korea tampil sebagai juara umum BWF World Tour Finals 2025 dengan mengoleksi tiga gelar.
An Se Young menjadi salah satu yang berhasil naik podium pertama, bersama pasangan Kim Won Ho/Seo Seung Jae (ganda putra) serta ganda putri Baek Ha Na/Lee So Hee.
Park Joo Bong mengaku pencapaian tersebut berada di luar perhitungannya.
Pelatih yang akrab disapa PJB itu menyebut keberhasilan Korea meraih tiga gelar juara bukan sesuatu yang dia prediksi sebelumnya.
"Terus terang, saya tidak menyangka kami bisa membawa pulang tiga gelar juara," ucap PJB dilansir Naver.
Sorotan utama tertuju pada An Se Young, yang menjalani musim luar biasa dengan torehan 11 gelar juara di berbagai turnamen.
