JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » An Se Young Vs Chen Yu Fei di Semifinal Malaysia Open 2026

An Se Young Vs Chen Yu Fei di Semifinal Malaysia Open 2026

An Se Young Vs Chen Yu Fei di Semifinal Malaysia Open 2026
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - KUALA LUMPUR – Tiga dari empat tempat di semifinal tunggal putri Malaysia Open 2026 Super 1000 sudah terisi.

Si nomor satu dunia An Se Young (Korea) mulus ke semifinal setelah menaklukkan wakil Denmark Line Kjaersfeldt di perempat final.

An hanya butuh waktu 34 menit untuk memenangi laga di Axiata Arena, KL, Jumat (9/1) pagi WIB itu dengan skor 21-8, 21-9.

Baca Juga:

Di semifinal, An menjumpai Chen Yu Fei (China) yang menang 21-13, 21-14 dari Ratchanok Intanon (Thailand) di perempat final.

Baca Juga:

Tunggal putri India Pusarla V Sindhu juga memastikan slot semifinal setelah lawannya di perempat final Akane Yamaguchi (Jepang) retired menjelang gim kedua. Pada gim pertama Pusarla menang 21-11.

Satu tempat di semifinal masih diperebutkan oleh Putri Kusuma Wardani (Indonesia) dan Wang Zhi Yi (China) yang akan bertarung siang ini. (bwf/jpnn)

Apakah satu tempat di semifinal tunggal putri Malaysia Open 2026 itu menjadi milik Putri KW?


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

