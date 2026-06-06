An Seyoung Butuh Dukungan Publik Istora untuk Pertahankan Gelar Juara Indonesia Open

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Korea An Seyoung berharap bisa mempertahankan gelar juara saat kembali berlaga di Indonesia Open 2026.

Tunggal putri kelahiran 5 Februari 2002 itu termotivasi mengingat publik Istora Senayan, Jakarta sangat memberikan dukungan kepada penampilannya di lapangan.

“Suara gemuruh membuat saya merasa terhormat bermain di sini," ujar dia.

"Rasanya sangat menyenangkan saat penonton memberikan teriakan kepada saya sebelum memukul shuttlecock,” ujar peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu.

Sejauh ini An Seyoung masih belum menemui hambatan di Indonesia Open 2026 seusai tembus babak semifinal.

Dalam laga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6), An menang atas wakil Thailand Pornpawee Chochuwong dengan skor 21-19, 21-11.

Kemenangan tersebut membuat gadis asal Gwangju itu akan menghadapi wakil China, Chen Yufei.

Dari rekor pertemuan An tercatat unggul 16 kemenangan dalam 30 pertemuan lawan tunggal putri Negeri Tirai Bambu tersebut.