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Anak Akhirnya Wisuda, Natalie Sarah Bicara Soal Hidup Mandiri

Anak Akhirnya Wisuda, Natalie Sarah Bicara Soal Hidup Mandiri
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Natalie Sarah (belakang) dan anaknya, Nadiva Maureen. Foto: Instagram/natalie_sarahs

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh aktris Natalie Sarah setelah putri sulungnya, Nadiva Maureen, akhirnya merampungkan pendidikan tinggi dan wisuda.

Meski mengaku senang melihat buah hati beranjak dewasa, dia merasa kini ada fase baru yang tengah dinantikannya sebagai seorang ibu.

"Sudah wisuda alhamdulillah, yang satu masih kuliah baru masuk ya, semester 1. Kayak bagaimana ya, senang saja begitu. Mereka akhirnya dewasa dan sekarang yang aku tunggu bagaimana caranya mereka mandiri untuk bisa cari uang sendiri, terus untuk bisa me-manage hidupnya," kata Natalie Sarah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, baru baru ini.

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Terkait arah karier buah hati pasca-menyandang gelar sarjana, aktris berusia 42 tahun itu menyerahkan kepada putrinya.

Natalie Sarah mengatakan Maureen tengah mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

"Dia sih ngomongnya semengalirnya. Untuk saat ini dia mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, manajemen. Dia mau daftar ke mana, ke mana yang dia suka saja sih," ujar Natalie Sarah.

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Sikap mandiri buah hati pemain film Relationshit itu ditunjukkan ketika dirinya enggan meminta bantuan kepada ibunda dan ayah sambungnya.

Alih-alih meminta bantuan atau mendompleng popularitas ibunya, Maureen justru memilih untuk merintis jalan kariernya sendiri.

Kebahagiaan tengah dirasakan oleh aktris Natalie Sarah setelah putri sulungnya, Nadiva Maureen, akhirnya merampungkan pendidikan tinggi dan diwisuda.

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