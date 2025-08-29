menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Anak-anak Berharap Andre Taulany dan Erin Kembali Berdamai

Anak-anak Berharap Andre Taulany dan Erin Kembali Berdamai

Anak-anak Berharap Andre Taulany dan Erin Kembali Berdamai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Andre Taulany. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Anak-anak ternyata masih berharap Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina alias Erin mempertahankan rumah tangga.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kuasa hukum Erin Taulany, Firman Pangaribuan setelah mengetahui permohonan cerai Andre Taulany terhadap kliennya kembali ditolak.

"Semua keluarga bersukacita, bersyukur. Anak-anak juga bersyukur seperti itu," kata Firman Pangaribuan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Baca Juga:

Menurutnya, ketiga buah hati memang menginginkan Andre Taulany dan Erin Taulany untuk rujuk dan bersatu kembali.

Buah hati berharap pasangan selebritas itu tidak bercerai dan memperbaiki hubungan.

"Karena memang itu yang diharapkan mereka, terjadi kedamaian. Kalau pun ada persoalan di dalam keluarga, dicari solusi yang baik yang tidak mengakibatkan perceraian," jelasnya.

Baca Juga:

"Keinginan anak-anak secara tegas disampaikan, anak-anak ingin papi maminya happy, berdamai, bersatu. Ya, mewujudkan keluarga yang damai, penuh sukacita, ya, penuh kebahagiaan," lanjut Firman.

Diketahui, majelis hakim menerima eksepsi yang diajukan Erin Taulany sehingga permohonan cerai Andre Taulany tidak dapat dilanjutkan.

Anak-anak ternyata masih berharap Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina alias Erin mempertahankan rumah tangga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI