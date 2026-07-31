Anak-Anak Kembali ke Sekolah, Ancaman DBD Mengintai, Waspadalah!

jpnn.com, JAKARTA - Tas, seragam, dan buku pelajaran bukan satu-satunya hal yang perlu disiapkan orang tua saat anak kembali ke sekolah.

Perlindungan terhadap demam berdarah dengue atau DBD juga perlu menjadi perhatian, terutama karena anak-anak termasuk kelompok yang paling rentan mengalami dampak berat penyakit tersebut.

Data Kementerian Kesehatan periode 2018–2025 menunjukkan kelompok usia 5–14 tahun secara konsisten mencatat proporsi kematian akibat dengue tertinggi dibandingkan kelompok usia lain.

Pada 2025, sebanyak 59 persen kematian akibat dengue terjadi pada anak usia 0–14 tahun.

Sebanyak 41 persen di antaranya berasal dari kelompok usia 5–14 tahun.

Tingginya risiko tersebut menjadi perhatian ketika anak mulai kembali menjalani kegiatan belajar, olahraga, ekstrakurikuler, hingga menunggu perjalanan pulang.

Aktivitas yang lebih banyak dilakukan di luar rumah membuat upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan kebersihan lingkungan tempat tinggal.

Dokter sekaligus kreator konten kesehatan, dr. Ikhsanuddin Qothi mengungkapkan anggapan DBD hanya perlu diwaspadai pada musim hujan masih banyak ditemukan di masyarakat.