Anak-Anak Kembali ke Sekolah, Ancaman DBD Mengintai, Waspadalah!
jpnn.com, JAKARTA - Tas, seragam, dan buku pelajaran bukan satu-satunya hal yang perlu disiapkan orang tua saat anak kembali ke sekolah.
Perlindungan terhadap demam berdarah dengue atau DBD juga perlu menjadi perhatian, terutama karena anak-anak termasuk kelompok yang paling rentan mengalami dampak berat penyakit tersebut.
Data Kementerian Kesehatan periode 2018–2025 menunjukkan kelompok usia 5–14 tahun secara konsisten mencatat proporsi kematian akibat dengue tertinggi dibandingkan kelompok usia lain.
Pada 2025, sebanyak 59 persen kematian akibat dengue terjadi pada anak usia 0–14 tahun.
Sebanyak 41 persen di antaranya berasal dari kelompok usia 5–14 tahun.
Tingginya risiko tersebut menjadi perhatian ketika anak mulai kembali menjalani kegiatan belajar, olahraga, ekstrakurikuler, hingga menunggu perjalanan pulang.
Aktivitas yang lebih banyak dilakukan di luar rumah membuat upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan kebersihan lingkungan tempat tinggal.
Dokter sekaligus kreator konten kesehatan, dr. Ikhsanuddin Qothi mengungkapkan anggapan DBD hanya perlu diwaspadai pada musim hujan masih banyak ditemukan di masyarakat.
Anak-anak kembali ke sekolah, ancaman DBD mengintai siapa saja, apalagi DBD bukan penyakit musiman
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dokter Spesialis Beberkan Bahaya Anak Kecanduan Gawai
- Mendikdasmen Tinjau Hari Terakhir MPLS Ramah, Anak-Anak Ceria Sekali
- Beban Ekonomi Dengue di Indonesia Tembus Rp 9 Triliun, Pencegahan Perlu Diperkuat
- Kunjungi SDN Srengseng Sawah 15, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sangat Gembira
- Lautan Luas dan POTADS Bandung Dorong Kemandirian Anak-Anak Down Syndrome
- Hari Pertama Junior Miners Fun Fest 2026 Disambut Antusias, Serunya Belajar Dunia Tambang