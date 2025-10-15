menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Anak Anggota DPRD KBB Turut Jadi Korban Keracunan MBG di Cisarua  

Anak Anggota DPRD KBB Turut Jadi Korban Keracunan MBG di Cisarua  

Anak Anggota DPRD KBB Turut Jadi Korban Keracunan MBG di Cisarua  
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Pipit Puspita Ahdiani, saat ditemui usai menjenguk korban keracunan MBG di SMP Negeri 1 Cisarua, Lembang, Selasa (14/10) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, CISARUA -

jpnn.com, CISARUA -

Anak dari anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Pipit Puspita Ahdiani, menjadi salah satu korban keracunan massal pelajar di SMP Negeri 1 Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Baca Juga:

Anaknya yang duduk di kelas 8 mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan sekolahannya pada Selasa (14/10) pagi.

Sebelum mengunjungi SMPN 1 Cisarua untuk menjenguk para korban lainnya, Pipit lebih dulu merawat anaknya yang dirujuk ke RSUD Lembang.

"Kebetulan anak saya juga kelas 8 di SMP ini. Alhamdulillah tadi siang dari sini nggak terjadi apa-apa, masih sehat, datang ke rumah masih biasa," kata Pipit saat ditemui di SMPN 1 Cisarua, Lembang, Selasa malam.

Baca Juga:

Pipit menuturkan, saat pulang sekolah kondisi anaknya masih tampak sehat, tetapi gejala keracunan seperti badan lemas dan pusing, baru dirasakannya di sore hari.

Dia lantas membawa anaknya kembali ke sekolahan yang menjadi posko darurat untuk mendapatkan perawatan.

Anak anggota DPRD KBB ikut menjadi korban keracunan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 1 Cisarua, Lembang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI