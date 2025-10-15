Anak Anggota DPRD KBB Turut Jadi Korban Keracunan MBG di Cisarua  

jpnn.com, CISARUA -

jpnn.com, CISARUA -

Anak dari anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Pipit Puspita Ahdiani, menjadi salah satu korban keracunan massal pelajar di SMP Negeri 1 Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Anaknya yang duduk di kelas 8 mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan sekolahannya pada Selasa (14/10) pagi.

Sebelum mengunjungi SMPN 1 Cisarua untuk menjenguk para korban lainnya, Pipit lebih dulu merawat anaknya yang dirujuk ke RSUD Lembang.

"Kebetulan anak saya juga kelas 8 di SMP ini. Alhamdulillah tadi siang dari sini nggak terjadi apa-apa, masih sehat, datang ke rumah masih biasa," kata Pipit saat ditemui di SMPN 1 Cisarua, Lembang, Selasa malam.

Baca Juga: DITERAPI by Dr Imelda Hadir di Jakarta Timur

Pipit menuturkan, saat pulang sekolah kondisi anaknya masih tampak sehat, tetapi gejala keracunan seperti badan lemas dan pusing, baru dirasakannya di sore hari.

Dia lantas membawa anaknya kembali ke sekolahan yang menjadi posko darurat untuk mendapatkan perawatan.