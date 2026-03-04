Anak Ayatollah Khamenei Berpeluang Besar Jadi Pemimpin Tinggi Iran yang Baru

jpnn.com - Mojtaba Khamenei, anak dari mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel akhir pekan lalu, dilaporkan menjadi calon kuat Pemimpin Tertinggi Iran yang baru.

Tokoh agama dan ulama yang bertanggung jawab memilih Pemimpin Tertinggi baru Iran telah mengadakan musyawarah pada Selasa, dan dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa Mojtaba Khamenei muncul sebagai calon kuat untuk menggantikan ayahnya, menurut laporan The New York Times pada Selasa, mengutip pejabat Iran.

Kemungkinan menetapkan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi baru Iran masih dalam pertimbangan hingga Rabu pagi.

Tetapi, kekhawatiran juga muncul jika Mojtaba Khamenei benar ditetapkan sebagai Pemimpin Tertinggi Iran, ia akan menjadi incaran serangan AS dan Israel, demikian laporan The New York Times.

Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu (28/2) melancarkan serangan gabungan ke Iran, termasuk ibu kota Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan menelan korban jiwa, termasuk menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

Iran kemudian membalas aksi militer itu dengan melancarkan serangan drone dan rudal ke Israel serta aset-aset AS di sejumlah negara Teluk. (ant/dil/jpnn)