Anak Buah Bahlil Sebut Putusan MK Tak Bisa Dipakai Memakzulkan Gibran

jpnn.com - Anggota DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyebut putusan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tak bisa dipakai sebagai dasar memakzulkan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Bang Zul -sapaan Zulfikar Arse, pertimbangan MK ketika memutus perkara itu ialah tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran punya ijazah dari luar negeri untuk disetarakan SMA di Indonesia.

"MK tak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat," kata dia kepada awak media, Jumat (9/10).

Legislator fraksi Golkar itu mengatakan pemakzulan seperti diatur Pasal 7A UUD 1945 sulit terjadi ketika MK tak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pencalonan.

"Pemakzulan atau impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 sulit dilakukan,” ujar Bang Zul.

Diketahui, MK tak menerima gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi syarat pencalonan.

MK menyatakan pemohon, yakni Denny Indrayana dan sebelas lainnya tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan gugatan.

Sebab, mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan gugatan diajukan oleh pihak yang bukan peserta Pilpres 2024.