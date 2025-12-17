menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Anak Buah Cak Imin: Kemandirian Energi Tak Boleh Dibayar dengan Kerusakan Lingkungan

Anak Buah Cak Imin: Kemandirian Energi Tak Boleh Dibayar dengan Kerusakan Lingkungan

Anak Buah Cak Imin: Kemandirian Energi Tak Boleh Dibayar dengan Kerusakan Lingkungan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daniel Johan. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah menerapkan kehati-hatian sebelum mewujudkan rencana pemanfaatan sawit di Papua demi kemandirian energi. 

Misalnya, kata dia, perlu dilakukan kajian mendalam sebelum mengeksekusi pemanfaatan sawit di Bumi Cenderawasih. 

Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memaksimalkan pemanfaatan sawit di Papua.

Baca Juga:

"Komisi IV menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus berbasis kehati-hatian, kajian lingkungan yang ketat, perlindungan masyarakat adat, serta tata ruang yang jelas," kata Daniel.

Legislator fraksi PKB itu mengatakan rencana mewujudkan kemandirian energi jangan sampai mengorbankan lingkungan, apalagi rakyat di Papua.

"Kemandirian energi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan permanen dan penderitaan rakyat Papua di masa depan," kata Daniel.

Baca Juga:

Dia menuturkan upaya memaksimalkan energi dari sawit cukup dengan memaksimalkan potensi lahan saat ini yang mencapai lebih dari 16 juta hektare.

"Satgas PKH sudah melakukan inventarisasi lahan-lahan yang bermasalah dan diambil alih negara, ini yang harus dimaksimalkan produksinya, sehingga tidak ada lagi membuka hutan atau lahan untuk perkebunan sawit," ujarnya. (ast/jpnn)

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyebut perlu kajian mendalam sebelum mengeksekusi pemanfaatan sawit di Papua.


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI