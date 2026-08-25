Anak Buah Kaesang: Budi Arie Bukan Bagian dari PSI, Berhenti Seret Nama PSI

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi bukan bagian dari partai pimpinan Kaesang Pangarep itu.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, eks menkominfoi itu tidak pernah jadi kader, apalagi pengurus PSI.

“Kami tegaskan Budi Arie bukan bagian dari PSI. Titik. Karena itu, berhenti menyeret-nyeret nama PSI dalam setiap tindakan, pernyataan, maupun urusan Budi Arie,” kata Andy, Selasa (25/8).

Menurut Andy, mengaitkan apa pun yang dilakukan Budi Arie dengan PSI adalah tindakan tidak berdasar dan menyesatkan.

Andy pun meminta semua pihak menghentikan spekulasi mengenai posisi Budi Arie di PSI.

“Posisi PSI terang dan tidak membutuhkan tafsir: Budi Arie bukan anggota, bukan pengurus, bukan sekjen, dan bukan bagian dari PSI. Jangan seret PSI untuk urusan yang bukan urusan PSI,” kata Andy.

Dia pun mengingatkan Budi Arie untuk tidak berusaha mengganggu hubungan baik Jokowi dengan Prabowo.

“Jangan karena direshuffle, kemudian sakit hati dan memainkan politik adu domba antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Publik juga tidak lupa ketika dalam Kongres Projo, Budi Arie menyatakan bahwa Projo bukan singkatan Pro Jokowi,” kata dia. (dil/jpnn)



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