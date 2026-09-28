Anak Buah Menteri Agus Andrianto Dipanggil DPR soal Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

jpnn.com - Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9) ini bakal menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas Mashudi, Ketua Ombudsman Nuzran Joher, dan Kalapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto.

Rapat dengan anak buah Menteri Imipas Agus Andrianto itu membahas temuan Ombudsman berupa rumah mewah dengan berbagai fasilitas elite ketika sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9).

"Penjelasan hasil sidak Ombudsman RI pada Lapas Kelas IIA Cibinong dan tindak lanjut oleh Dirjen Pemasyarakatan Kemen Imipas," demikian penjelasan agenda RDP seperti dikirimkan Ketua Komisi XIII Willy Aditya, Senin (28/9).

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Diketahui, anggota Ombudsman pada Rabu kemarin menyidak Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar).

Mereka saat sidak menemukan sebuah rumah mewah di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong yang diduga digunakan untuk warga binaan.

Ombudsman bahkan menemukan fasilitas dalam rumah, yakni ruang tamu, satu kamar, televisi, kulkas dan fasilitas lain.

Selain itu, Ombudsman RI juga menemukan adanya fasilitas fitnes lengkap, hingga pembangunan simulator golf.

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebut Kementerian Imipas tak cukup dengan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong menyikapi heboh sidak Ombudsman Rabu kemarin.