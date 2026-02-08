Anak Buah Putin Sebut Warga Eropa Dikondisikan untuk Memerangi Rusia
jpnn.com, MOSKOW - Duta Besar Rusia untuk Belgia, Denis Gonchar, menuduh bahwa warga Eropa secara psikologis dipersiapkan untuk konflik bersenjata dengan Rusia, seiring dengan semakin cepatnya upaya militerisasi di benua itu.
Pernyataan itu disampaikan Dubes Gonchar kepada RIA Novosti.
Sebelumnya pada 11 Desember, dalam konferensi pers bersama Kanselir Jerman Friedrich Merz, Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyerukan negara-negara Eropa untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan agar siap “melawan Rusia.”
Rutte mendorong anggota blok tersebut untuk mengadopsi cara berpikir militer, dengan mengklaim bahwa aliansi adalah “target Rusia berikutnya.”
“Proses yang sangat negatif juga terjadi di lapangan. Eropa dengan cepat menjadi dimiliterisasi, ekonominya diubah menjadi ekonomi perang, dan penduduknya dipersiapkan untuk konflik bersenjata yang hampir tak terhindarkan dengan negara kami,” kata Gonchar.
"Langkah dan tindakan nekat semacam itu tampak sangat berbahaya dan menimbulkan banyak konsekuensi yang tak terduga bagi kami," katanya melanjutkan.
Sebelumnya, Kremlin pada Rabu (4/2) mengonfirmasi bahwa Moskow dan Paris menjalin kontak di tingkat kerja, menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang persiapan untuk melanjutkan dialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Memang, ada kontak tertentu di tingkat kerja, tetapi kami belum dapat mengumumkan hal penting apa pun dalam hal ini," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan dalam konferensi pers di Moskow.
