Anak Buah Terkena OTT KPK, Menteri Nusron Absen Rapat di DPR

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terpantau absen rapat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).

Nusron absen rapat setelah KPK pada Senin (14/9) malam menggelar operasi tangkap tangan (OTT), terhadap beberapa pejabat Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tampak, hanya Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan yang hadir dalam rapat dengan agenda pengelolaan aset pemerintah daerah.

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Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda yang juga menjadi pemimpin rapat sempat menyinggung ketidakhadiran Nusron dalam rapat.

Mulanya, Rifqi sapaan Rifqinizamy mengucapkan salam bagi Ossy yang hadir dalam rapat yang juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian.

Rifqi menyebut Ossy biasanya hadir ke rapat di DPR dengan Menteri ATR/BPN Nusron, tetapi kali ini tak membersamai.

"Saudara Wamen ATR/BPN beserta seluruh jajaran yang hari ini biasanya berdua dengan menterinya," ujarnya.

Namun, Rifqi tak menanyakan lebih lanjut keberadaan Nusron yang tak hadir dalam rapat yang dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda itu.