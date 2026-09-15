menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Anak Buah Terkena OTT KPK, Menteri Nusron Absen Rapat di DPR

Anak Buah Terkena OTT KPK, Menteri Nusron Absen Rapat di DPR

Anak Buah Terkena OTT KPK, Menteri Nusron Absen Rapat di DPR
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nusron Wahid absen di rapat dengan DPR. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terpantau absen rapat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).

Nusron absen rapat setelah KPK pada Senin (14/9) malam menggelar operasi tangkap tangan (OTT), terhadap beberapa pejabat Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tampak, hanya Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan yang hadir dalam rapat dengan agenda pengelolaan aset pemerintah daerah.

Baca Juga:

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda yang juga menjadi pemimpin rapat sempat menyinggung ketidakhadiran Nusron dalam rapat.

Mulanya, Rifqi sapaan Rifqinizamy mengucapkan salam bagi Ossy yang hadir dalam rapat yang juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian.

Rifqi menyebut Ossy biasanya hadir ke rapat di DPR dengan Menteri ATR/BPN Nusron, tetapi kali ini tak membersamai.

Baca Juga:

"Saudara Wamen ATR/BPN beserta seluruh jajaran yang hari ini biasanya berdua dengan menterinya," ujarnya.

Namun, Rifqi tak menanyakan lebih lanjut keberadaan Nusron yang tak hadir dalam rapat yang dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda itu.

Menteri Nusron Wahid absen rapat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9) setelah kasus OTT terhadap pejabat di Kementerian ATR/BPN.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI