Anak Cerita Soal Kondisi Kesehatan Tio Pakusadewo
jpnn.com, JAKARTA - Putra aktor Tio Pakusadewo, Nagra Pakusadewo mengungkapkan kondisi terkini sang ayah.
Nagra menyebut bahwa ayahnya dalam kondisi yang sehat saat ini.
Tio Pakusadewo diketahui sempat bolak-balik rumah sakit karena kondisi kesehatannya.
"Alhamdulillah sudah sehat, sudah sehat banget. Kalau terkait kesehatannya ya, kan dia sudah 5-6 bulan belakangan ini di rumah sakit, keluar masuk rumah sakit," ujar Nagra Pakusadewo di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (13/7).
Dia mengatakan bawha penyebab sang ayah sempat bolak-balik rumah sakit selama beberapa bulan terakhir dikarenakan berbagai diagnosa penyakit.
Mulai dari permasalahan di fungsi ginjal hingga melakukan pemasangan ring di jantung.
"Kasusnya penyakitnya juga beda-beda, dari mulai fungsi ginjal, lambung, sampai saraf kejepit, terus jantungnya pasang ring, dan terakhir mesti di-operasi sifatnya juga urgent juga," ucap Nagra Pakusadewo.
Selama Tio Pakusadewo menjalani perawatan, dia mengaku mendapat banyak pertanyaan lewat sosial media, terkait kondisi sang ayah.
Putra aktor Tio Pakusadewo, Nagra Pakusadewo mengungkapkan kondisi terkini sang ayah.
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