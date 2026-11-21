jpnn.com - Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Bali membongkar praktik eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.

Praktik itu dijalankan pelaku dengan modus memanfaatkan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa pelayanan booking online (BO).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Stevy Frits Pattiasina mengatakan lima kasus ditangani melalui lima laporan polisi yang tersebar di Ditreskrimum Polda Bali dan empat polres jajaran.

Dalam pelaksanaan KRYD Gakkum TPPO dan PMI ini, Polda Bali melakukan penyelidikan serta penindakan secara serentak di wilayah hukumnya.

"Dari hasil kegiatan tersebut, berhasil diungkap lima laporan polisi dengan mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut," kata Stevy saat konferensi pers di lobi Ditreskrimum Polda Bali, Denpasar, Jumat (20/11/2026).

Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari operasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berhasil diungkap Polda Bali bersama Polres jajaran selama pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026.

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Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sembilan orang terduga pelaku, terdiri dari tujuh laki-laki dan dua perempuan. Sementara korbannya, 11 orang terdiri atas tujuh anak di bawah umur dan empat orang dewasa.

Pengungkapan dilakukan Ditreskrimum Polda Bali bersama Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Gianyar, dan Polres Jembrana.