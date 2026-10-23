Anak Duta Sheila on 7, Bima Ayman Modjo Rilis Single Debut

jpnn.com, JAKARTA - Anak Duta Sheila on 7, Bima Ayman Modjo memulai debut dengan merilis single yang bertajuk Rindu yang Lirih.

Dirilis di bawah naungan label Embassy Records, lagu tersebut sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital mulai 23 Oktober 2026.

Rindu yang Lirih merupakan lagu bernuansa pop dengan sedikit sentuhan synthesizer yang diharapkan bisa menemukan jalan untuk memberikan pilihan warna musik yang segar bagi para pendengar.

Di usia yang terbilang cukup muda, Bima Ayman Modjo mencoba merangkum keresahannya yang mungkin banyak dialami orang lain seusianya.

Rindu yang Lirih menggambarkan seseorang yang sedang belajar untuk lebih realistis dan dewasa dalam menghadapi ketidaknyamanan, berusaha semaksimal mungkin mencari solusi namun tidak memaksakan secara berlebihan hingga sampai pada pilihan untuk menjalani keadaan yang lebih kondusif demi bisa melangkah ke arah yang lebih baik.

Bima Ayman Modjo yang sehari-harinya adalah seorang atlet, ternyata tidak bisa lagi menutupi hasratnya untuk mencoba mengembangkan bakat di bidang yang lain.

Hampir di setiap waktu dirinya tidak pernah lepas dari musik, sebelum memulai latihan bulutangkis hingga sebelum memulai pertandingan, headset tidak pernah lepas dari telinganya.

Mendengarkan lagu dari musisi idolanya merupakan salah satu cara menjaga mood dan membangkitkan semangatnya, diaktualisasikan dengan ikut menyanyikannya untuk melepaskan beban yang ada.