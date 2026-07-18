Anak Gajah Nona Seroja Tebar 15.000 Bibit Pohon dalam Riau Bhayangkara Run

jpnn.com, PEKANBARU - Ada yang berbeda pada pelaksanaan pengambilan race pack Riau Bhayangkara Run (RBR) 2026.

Selain perlengkapan lari, sebanyak 15.000 peserta juga mendapatkan souvenir berupa boneka anak gajah Sumatra Nona Seroja yang membawa bibit pohon trembesi sebagai bagian dari kampanye pelestarian lingkungan.

Salah satu peserta, Naira (11), siswi Sekolah Taruna Islam Pekanbaru, mengaku senang saat menerima race pack karena menemukan boneka Nona Seroja yang unik.

“Saya baru saja ambil race pack event RBR, sangat senang karena ada yang beda. Di dalam race pack ada boneka gajah Nona Seroja,” ujar Naira di GOR Gelanggang Remaja Pekanbaru, Jumat (17/7).

Kegembiraan Naira bertambah ketika mengetahui di dalam tas kecil yang dikenakan boneka tersebut tersimpan delapan bibit pohon trembesi yang siap ditanam.

“Bibit ini nanti mau saya tanam di pekarangan rumah. Semoga bisa bermanfaat bagi keluarga kami dan orang banyak. Terima kasih Nona Seroja,” katanya.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menjelaskan pembagian bibit pohon melalui boneka Nona Seroja merupakan bagian dari kampanye Green Policing.

Program yang terus digelorakan Polda Riau untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.