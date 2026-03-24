Anak Harimau Benggala Berusia 8 Bulan Mati di Bandung Zoo

Ilustrasi: Induk harimau benggala (Panthera tigris tigris) menjaga dua anaknya yang baru dilahirkan di Kebun Binatang Bandung, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/8/2025) (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

jpnn.com - KOTA BANDUNG  - Seekor anak harimau benggala (panthera tigris tigris) dinyatakan mati di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo), Jawa Barat.

Anak harimau itu diketahui bernama Hara yang berusia delapan bulan.

Hubungan Masyarakat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat Eri Mildranaya membenarkan kabar tersebut.

Eri menyebut saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan lengkap.

“Betul (mati), namun hasilnya belum kami dapatkan secara lengkap, besok setelah hasil periksa oleh dokter hewan,” kata Eri di Bandung, Selasa (24/3).

Eri menambahkan pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kematian satwa tersebut.

“Lengkapnya nanti ketika hasil sudah kami dapatkan,” ungkapnya.

Dia menyampaikan bahwa proses nekropsi atau pemeriksaan terhadap bangkai satwa telah dilakukan.

