Anak Harimau Sumatra di Desa Pulau Muda Masuk Perangkap, Sempat Makan Ternak Warga
jpnn.com, PELALAWAN - Seekor anak harimau Sumatra berhasil diamankan setelah masuk perangkap yang dipasang warga di Jalan Lintas Bono, tepatnya di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan.
Anak harimau itu diketahui masuk dalam perangkap pada Selasa (10/3/2026) malam.
Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara menyampaikan penangkapan satwa dilindungi tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 WIB setelah sebelumnya dilaporkan memangsa ternak milik warga.
“Awalnya seekor harimau diduga memangsa kambing milik seorang warga bernama Hamzah yang berada di belakang rumahnya. Karena kondisi sudah malam, pemilik ternak tidak berani memeriksa lokasi kejadian,” kata Jhon, Kamis (12/3).
Keesokan harinya, Selasa (10/3/2026) sekitar pukul 08.00 WIB, Hamzah bersama warga lainnya mengecek ke belakang rumah.
Sekitar 30 meter dari dapur rumah, mereka menemukan kambing tersebut sudah mati dengan kondisi paha dan bagian perut telah dimakan.
Mengetahui hal tersebut, Hamzah bersama sejumlah warga dan pihak perusahaan setempat, yakni HSE PT Arara Abadi, kemudian memasang perangkap harimau dengan menggunakan sisa bangkai kambing sebagai umpan.
Pada malam harinya sekitar pukul 21.30 WIB, Hamzah mendengar suara dari arah perangkap yang dipasang di belakang rumahnya.
Anak harimau Sumatra yang sebelumnya dilaporkan memangsa ternak warga di Desa Pulau Muda masuk perangkap pada Selasa (10/3) malam
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 15 Tersangka Ditangkap Terkait Kasus Pembunuhan Gajah di Pelalawan, 3 Masih DPO
- Bus PMH Tabrak Truk di Pelalawan, 4 Penumpang Tewas, Begini Kronologinya
- Kecelakaan Bus & Truk di Pelalawan Riau, 4 Orang Tewas
- Polisi Tangkap Pembunuh Gajah di Pelalawan, Senjata Api Turut Diamankan
- Kasus Pembunuhan Gajah di Pelalawan, 40 Saksi Diperiksa, Tersangka Segera Diumumkan
- Penyelidikan Pembunuhan Gajah di Pelalawan Ada Titik Terang, 40 Saksi Diperiksa