jpnn.com, TURKI - Anak Indonesia berusia sembilan tahun mendapat kesempatan menyuarakan aspirasi mengenai perubahan iklim dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, pada 19 November 2026.

Muhammad Rafardhan Atharizz atau yang akrab disapa Athar tampil sebagai delegasi termuda Indonesia dengan membawakan pidato bertajuk "An Indonesian Child’s Voice for Our Climate Future". Kehadirannya di forum internasional tersebut didukung oleh platform pembelajaran bahasa Inggris daring, 51Talk.

Dalam pidatonya, Athar tidak hanya menyampaikan kepeduliannya terhadap lingkungan, tetapi juga membawa berbagai pertanyaan dan aspirasi anak-anak dari sejumlah daerah di Indonesia.

Aspirasi tersebut sebelumnya dihimpun 51Talk melalui kampanye media sosial bertajuk "Apa yang Ingin Kamu Tanyakan tentang Bumi?".

"Saya juga ingin membawa pertanyaan dari teman-teman di berbagai daerah di Indonesia agar semakin banyak orang tahu bahwa anak-anak juga peduli terhadap perubahan iklim. Saya berharap kita semua bisa menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang baik untuk generasi sekarang dan yang akan datang," kata Athar dalam paparannya, dikutip Jumat (20/11/2026).

Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Lu'lu' Agustina, mengapresiasi keterlibatan generasi muda Indonesia dalam forum internasional yang membahas perubahan iklim tersebut.

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Menurutnya, anak-anak perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan dan kepedulian terhadap persoalan lingkungan. Pasalnya, mereka merupakan generasi yang akan menghadapi dampak perubahan iklim pada masa mendatang.

"Keberanian anak-anak Indonesia untuk menyuarakan kepedulian terhadap perubahan iklim di forum internasional merupakan hal yang patut diapresiasi," ujar Lu'lu'.