Anak Kepala Daerah Bersama 12 Orang Lainnya Terkena Razia, Positif, Ini Daftarnya
jpnn.com - PEKANBARU – FA yang merupakan anak salah satu kepala daerah di Riau, dinyatakan positif etomidate dan ganja.
Selain FA, ada juga seorang selebgram berinisial SA dan belasan orang lainnya dinyatakan positif mengonsumsi narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya (narkoba) berupa ganja dan etomidate.
Mereka terjaring razia saat berada di sebuah tempat hiburan malam (THM) di Kota Pekanbaru, Riau.
"Hasil tersebut diketahui dari tes urine setelah mereka terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kombes Pol Muharman Artha saat jumpa pers di Pekanbaru, Selasa (26/5).
Ia menjelaskan sekitar pukul 02.00 WIB, Minggu (24/5) tim menemukan dugaan penyalahgunaan narkoba di salah satu ruangan THM.
"Petugas kemudian mengamankan total sebanyak 13 orang," katanya..
Terhadap mereka ini, lanjutnya, dilakukan tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil seluruhnya positif.
Mereka adalah inisial KS (32), RR (22), GSA (23), TT (28), AF (21), MAY (24), FTR (22), IMF (22), MA (23), NR (23), SAP (22), SA (23), dan ALS (23).
