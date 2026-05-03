Anak Korban Penculikan di Rejang Lebong Luka Serius

jpnn.com, REJANG LEBONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan anak korban percobaan penculikan yang mengalami cedera serius di bagian kepala.

"Pemkab Rejang Lebong akan menanggung semua biaya pengobatan Daren Alpino, anak yang mengalami cedera akibat percobaan penculikan pada 27 April 2026 lalu," kata Pelaksana tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong Hendri Praja saat dihubungi, Minggu.

Dia menjelaskan, korban yang baru berusia empat tahun tersebut merupakan warga Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir (SBI). Akibat kejadian itu, korban harus menjalani operasi di RS AR Bunda, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Sejauh ini kondisi korban, kata dia, mulai menunjukkan perkembangan positif.

Kehadiran pemerintah daerah dalam kasus ini bertujuan untuk memastikan proses pemulihan korban berjalan lancar tanpa terkendala biaya.

"Alhamdulillah saat ini kondisi Alpino mulai membaik. Pemerintah hadir untuk melihat langsung kondisinya yang saat ini masih dalam tahap pemulihan," ujarnya.

Selain memberikan jaminan biaya, Plt Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para donatur yang telah memberikan bantuan sukarela kepada korban sesaat setelah kejadian berlangsung.

Kasi Humas Polres Rejang Lebong AKP M Hasan Basri menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi pada Senin (27/4) sekitar pukul 07.30 WIB.