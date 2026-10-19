Anak Menikah, Niko Kilikily Sudah Tak Sabar Menimang Cucu

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Niko Kilikily menyampaikan harapan untuk kehidupan rumah tangga putranya, Jourdan, bersama Aviel, setelah keduanya resmi menikah pada Minggu (18/10).

Dalam resepsi pernikahan mewah di kawasan Senayan, Jakarta, Niko berpesan agar pasangan tersebut saling mencintai dan membangun keluarga yang harmonis.

Dia berharap Jourdan dan Aviel dapat menjalankan peran masing-masing sebagai suami, istri, serta orang tua dengan baik.

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Niko juga mengingatkan keduanya agar senantiasa menjadikan cinta kepada Tuhan sebagai bagian penting dalam kehidupan rumah tangga.

"Bagi Jourdan dan Aviel, ya biarlah saling menyayangi, saling cinta. Jadilah papa yang baik, suami yang baik buat istri, jadilah istri yang baik buat suami. Jadi papa mami papi mami yang baik untuk anaknya, dan biarlah senantiasa cinta akan Tuhan," ucap Niko Kilikily.

Dia juga mengungkapkan keinginannya segera memiliki cucu laki-laki yang kelak bisa menjadi pemain sepak bola dan menimba ilmu di Barcelona.

Niko menjelaskan, keinginannya tersebut berkaitan dengan cita-citanya yang belum terwujud untuk mengirim Jhordan ke Barcelona.

“Cita-cita seharusnya Jhordan ini saya kirim ke Barcelona, cuma kandas di tengah jalan. Ya, mungkin sudah ketemu duluan dengan Viel, makanya dia enggak mau berangkat ke Barcelona lagi,” kata Niko.