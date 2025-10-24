menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Anak Muda dapat Pemasukan Rp 20 Juta Per Bulan Hasil dari Bertani

Anak Muda dapat Pemasukan Rp 20 Juta Per Bulan Hasil dari Bertani

Anak Muda dapat Pemasukan Rp 20 Juta Per Bulan Hasil dari Bertani
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi sudah ada 27 ribu anak muda yang saat ini menjadi petani. Foto: Humas Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapatkan informasi sudah ada 27 ribu anak muda yang saat ini menjadi petani.

Bahkan Amran menyebut para Milenial dan Gen Z tersebut berpendapatan mencapai Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan.

“Mereka dari Merauke, dari Kalimantan dan Aceh itu pendapatannya rata-rata Rp 15 juta sampai Rp 20 juta," ujar Amran dikutip Kamis (23/10).

Baca Juga:

Menurut Amran, minat anak muda terhadap sektor pertanian mulai meningkat seiring dengan masuknya teknologi modern ke dalam sistem pertanian.

Amran mengaku, pemerintah memberikan dukungan berupa fasilitas dan alat pertanian secara hibah, sehingga para petani muda dapat langsung berproduksi dengan efisien.

"Kami berikan fasilitas, kami berikan alat pertanian hibah untuk mereka. Nanti ini Insyaallah berkelanjutan," katanya.

Baca Juga:

Amran mengaku optimistis tren itu akan terus tumbuh, terutama karena pemerintah tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas tiga juta hektare.

Lahan tersebut akan dibangun berbasis teknologi tinggi dan dikembangkan dalam bentuk kluster, yang disebut setara dengan sistem pertanian negara maju seperti Amerika Serikat dan China.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapatkan informasi sudah ada 27 ribu anak muda yang saat ini menjadi petani.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI