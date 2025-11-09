Anak Muda Indonesia Timur Bisa Tes TOEIC Gratis, Siap Bersaing di Kancah Global

jpnn.com, JAKARTA - Upaya meningkatkan daya saing global sumber daya manusia (SDM) terutama kalangan muda asal Indonesia timur terus digencarkan.

Hal itu dilakukan melalui kerja sama Timur Network Foundation dengan International Test Center (ITC) untuk memperluas akses peningkatan kompetensi bahasa Inggris bagi generasi muda dari kawasan timur Indonesia.

Melalui kerja sama ini, ratusan mahasiswa asal Indonesia timur yang tergabung dalam Timur Growth dan komunitas Timur Network Foundation mendapatkan kesempatan tes TOEIC gratis.

CEO Timur Network Foundation, M. Khaerun Zuhry Radjilun menilai langkah ini menjadi wujud nyata komitmen kedua pihak dalam memperkuat kapasitas bahasa Inggris sebagai modal penting menghadapi persaingan global.

Menurutnya, kolaborasi ini sebagai langkah strategis yang selaras dengan visi lembaganya untuk membangun SDM unggul di Indonesia Timur.

"Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi bentuk nyata komitmen kami untuk menghadirkan akses dan peluang belajar yang setara bagi anak muda di Indonesia Timur. Kemampuan bahasa Inggris adalah jembatan untuk menjelajah dunia, dan kami ingin memastikan generasi muda Timur dapat menyeberanginya,” kata Zuhry dalam keterangannya, Minggu (9/11)

Program tes TOEIC gratis ini rencananya mulai dilaksanakan pada akhir 2025, menyasar peserta Timur Growth Fellowship Batch 2 serta mahasiswa dan fresh graduate asal Indonesia Timur.

Sementara itu, COO Timur Network Foundation, Rafliansyah, menegaskan kerja sama ini merupakan bentuk sinergi strategis antara lembaga pengembangan SDM dan institusi sertifikasi internasional.