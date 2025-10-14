menu
JPNN.com » Kriminal » Anak SD Perempuan di Jakut Tewas Dijerat Pakai Kabel, Pelaku Remaja 16 Tahun

Anak SD Perempuan di Jakut Tewas Dijerat Pakai Kabel, Pelaku Remaja 16 Tahun

Anak SD Perempuan di Jakut Tewas Dijerat Pakai Kabel, Pelaku Remaja 16 Tahun
Polisi menangani kasus seorang anak perempuan berinisial VI, 11, diduga tewas setelah lehernya dijerat pelaku berinisial MR, 16 menggunakan kabel pengisi daya telepon seluler.

jpnn.com, JAKARTA - Seorang anak perempuan berinisial VI, 11, diduga tewas dibunuh oleh remaja berinisial MR, 16, menggunakan kabel pengisi daya telepon seluler.

"Hasil dugaan sementara, korban meninggal dunia akibat lehernya dijerat menggunakan kabel," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan selain jeratan di bagian leher, di bagian kemaluan korban juga mengeluarkan darah.

"Korban sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum et revertum (VER). Kami masih menunggu hasilnya," kata dia.

Pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara mendalam untuk mengetahui modus pelaku melakukan aksi menghilangkan nyawa korban ini.

"Kami memeriksa sejumlah saksi dan mencari alat bukti untuk mengungkap kasus ini," kata dia.

Sementara itu, keterangan pelaku MR mengajak korban ke dalam rumah untuk mengambil uang dan kemudian korban disuruh menunggu di dalam rumah tersangka.

Selanjutnya, korban ditarik oleh tersangka dan dibanting hingga jatuh, kemudian korban dibekap menggunakan bantal dan lehernya di jerat menggunakan tali pengisi daya telepon seluler.

Seorang anak perempuan berinisial VI, 11, diduga tewas setelah lehernya dijerat remaja berinisial MR, 16, menggunakan kabel pengisi daya telepon seluler.

