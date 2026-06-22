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Anak Sebut Giorgio 'Papah', Sarwendah Pastikan Status Ruben Onsu Tidak Berubah

Anak Sebut Giorgio 'Papah', Sarwendah Pastikan Status Ruben Onsu Tidak Berubah
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Sarwendah. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah melalui kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu menyatakan bahwa status Ruben Onsu, sebagai ayah kandung dari Thalia dan Thania Onsu tidak dapat tergantikan oleh orang lain,

Pernyataan ini disampaikan menyusul sorotan publik terkait kedekatan Giorgio Antonio, dengan anak-anak Sarwendah dan Ruben Onsu.

Chris Sam Siwu, menegaskan bahwa hubungan emosional antara anak dan orang lain tidak dapat mengubah status biologis Ruben Onsu sebagai ayah kandung.

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Dia menekankan bahwa secara hukum maupun biologis, posisi Ruben tetap melekat sebagai orang tua utama dari kedua anak tersebut.

“Tidak mungkin itu bisa menggantikan status ayah kandungnya karena cuma sayang,” ujar Chris dalam wawancara daring dengan sejumlah awak media di Jakarta, baru-baru ini.

Chris menjelaskan bahwa kehadiran orang lain yang memberikan kasih sayang kepada anak-anak tidak memiliki dampak terhadap status keayahan Ruben Onsu.

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Menurutnya, yang terpenting adalah memahami bahwa ikatan darah antara orang tua dan anak tidak dapat digantikan oleh relasi sosial apa pun.

Ia juga menilai fokus utama seharusnya bukan pada keberadaan pihak ketiga, melainkan pada hubungan antara Ruben Onsu dan Sarwendah sebagai orang tua kandung.

Sarwendah tegaskan Ruben Onsu tetap ayah kandung Thalia dan Thania tak tergantikan pihak lain.

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