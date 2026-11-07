Anak Sembrono

jpnn.com - Meski Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sudah berstatus tersangka dan ditahan, masih ada problem teknis untuk memeriksanya.

Ia memang sudah diberhentikan dari jabatan Kapolri, tetapi masih jenderal bintang empat yang aktif. Tidak akan ada pangkat yang lebih tinggi yang bisa memeriksanya di kasus penyadapan telepon Presiden Prabowo.

Maka kepala staf kepresidenan yang hanya menjabat satu bulan itu harus dipecat dulu dari anggota polisi. Itulah yang akan dilakukan --lewat persidangan kode etik kepolisian.

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Sidangnya biasanya kilat: bisa satu hari. Begitu dewan kehormatan polisi memutuskan Jenderal Listyo Sigit melanggar kode etik polisi, rekomendasinya tegas: dipecat sebagai anggota polisi. Pangkat dilucuti.

Ia tidak menyandang pangkat jenderal lagi --bahkan bukan lagi polisi. Pangkat serendah apa pun tidak sungkan memeriksanya sebagai tersangka perbuatan pidana.

Jangan-jangan sidang itu sudah dilakukan kemarin. Atau hari ini. Di kepolisian dewan kehormatan itu disebut Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

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KKEP tidak punya ketua permanen. Ketuanya baru ditunjuk ketika akan ada persidangan. Tugasnya pun selesai ketika keputusan sudah diambil.

Untuk menyidangkan Jenderal Listyo Sigit, kelihatannya tidak ada pilihan lain: Irwasum sendiri yang akan ditunjuk sebagai ketua. Yang menjabat inspektur jenderal pengawasan umum (Irwasum) sekarang adalah Asep Edi Suheri, jenderal polisi bintang tiga.