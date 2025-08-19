menu
Anak Sulung Masih Kerap Pingsan Setelah Kepergian Mpok Alpa

Anak Sulung Masih Kerap Pingsan Setelah Kepergian Mpok Alpa
Mpok Alpa. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara sekaligus komedian Mpok Alpa meninggal dunia pada Jumat (15/8) pagi.

Kepergian Mpok Alpa menyisakan duka mendalam bagi keluarga.

Suami Mpok Alpa, Ajie Darmaji mengatakan, anak sulungnya, Sherly, merupakan sosok yang paling terpukul atas kepergian perempuan 38 tahun itu.

Putri sulung Mpok Alpa itu beberapa kali pingsan, bahkan setelah proses pemakaman selesai.

Ajie Darmaji menuturkan, kondisi putrinya memang masih merasakan duka mendalam.

"Sampai saat ini, malam ini juga dia untuk mengenang mamanya, dia coba pakai baju mamanya tuh. Itu barusan pingsan. Sampai sekarang masih di dalam kamar saja, masih pingsan-pingsanan," kata Ajie Darmaji di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

Menurutnya, Sherly dan Mpok Alpa memang dekat, dan kenangan bersama membuat putrinya sulit untuk melupakannya.

"Karena memorinya juga dekat sama mamanya ya, jadi untuk buat, maksudnya untuk menghilangkan itu enggak semudah itu," beber Idung, sapaannya.

