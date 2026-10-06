Anak Tak Harus Unggul di Semua Bidang, Dokter Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Potensi anak tidak selalu dapat diukur melalui nilai rapor maupun kemampuan dalam mata pelajaran tertentu.

Setiap anak memiliki kemampuan dan minat yang berbeda sehingga peran orang tua menjadi penting dalam mengenali serta mendukung perkembangan potensi tersebut.

Dokter spesialis anak RS Anugerah Pekalongan, dr. Shyrien Amalina, Sp.A, M.Sc, mengatakan kemampuan anak tidak dapat dinilai menggunakan satu standar yang sama.

Menurut dia, kecerdasan anak dapat muncul dalam berbagai bidang, seperti seni, musik, olahraga, maupun kemampuan lainnya.

“Tidak semua anak harus jadi dokter, tidak semua anak harus jago matematika, tidak semua anak harus jago fisika. Karena anak itu yang kita bilang kepintaran itu macam-macam,” ujar dr. Shyrien, dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Dia mencontohkan anak yang memiliki kemampuan dalam menggambar atau musik tetap memiliki potensi meski tidak menonjol dalam bidang akademik.

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Karena itu, menurutnya, nilai IQ tidak seharusnya menjadi satu-satunya patokan untuk menilai kemampuan seorang anak.

Dokter Shyrien mengatakan orang tua dapat mengenali potensi anak dengan mengamati kegiatan yang membuat mereka antusias, mendengarkan cerita, serta memberikan kesempatan untuk mencoba berbagai aktivitas.