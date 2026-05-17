Anak Tenggelam di Sungai Kampar Ditemukan Meninggal Dunia

Keluarga korban ketika mendapati anaknya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan di Sungai Kampar. ANTARA/HO-Basarnas Pekanbaru

jpnn.com - PEKANBARU - Seorang anak laki-laki yang sebelumnya dilaporkan hilang tenggelam saat mandi di Sungai Kampar, Riau, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban bernama Rahmadani (13), warga Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Riau, itu ditemukan meninggal dunia oleh Tim Badan Pencarian dan Pertolongan (SAR) Pekanbaru pada Jumat (15/5) malam.

Kepala SAR Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan bahwa korban ditemukan setelah dilakukan pencarian selama dua hari.

"Korban ditemukan sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Belimbing, Kecamatan Kuok, sekitar dua kilometer dari lokasi awal korban tenggelam di bawah Jembatan Desa Empat Balai,” kata dia di Pekanbaru, Sabtu (16/5).

Menurut dia, jenazah korban ditemukan warga dan langsung dievakuasi ke Puskesmas sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Budi menjelaskan peristiwa tenggelam anak tersebut terjadi pada Kamis (14/5), sekitar pukul 13.30 WIB.

Saat itu, dia mengatakan bahwa korban bersama 15 temannya mandi di bawah jembatan kawasan Desa Empat Balai.

Beberapa anak diketahui memanjat tiang jembatan lalu melompat ke sungai.

