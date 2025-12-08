Anak Ungkap Kronologi Yaya Moektio Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah Air. Mantan drummer God Bless Yaya Moektio meninggal dunia pada Senin (8/12).

Jenazah Yaya Moektio telah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Anak mendiang Yaya Moektio, Rama Moektio mengungkapkan kronologi kepergian sang ayah.

Dia menyebut, ayahnya ternyata mengalami usus buntu, tetapi tak menyadarinya. Musisi senior itu semula diduga mengalami penyakit lambung.

"Jadi, Ayah sudah punya penyakit, ternyata penyakit ini usus buntu dasarnya, tetapi enggak dirasa sama Papa. Tiga tahun ini lah, setiap tahun itu ada tiga kali masuk rumah sakit. Yang dikasih dokter dan apa yang dirasain Papa itu kayak asam lambung, kayak maag," ujar Rama Moektio di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin.

Namun, kondisi usus buntu yang tak tertangani itu akhirnya pecah dan menyebabkan meradang.

Usus buntu itu kemudian memicu infeksi yang menyebar ke organ vital lainnya.

"Akhirnya itu selama 3 tahun ternyata dia (usus buntu) pecah dan sudah meradang. Dokter bilang itu usus buntunya sudah meradang kronis akut. Nah, setelah pecah nanahnya itu, dia menyebar, ternyata menjadi bakteri dan infeksi di mana-mana kan. Sudah mulai naik ke paru, terus turun ke ginjal," tutur Rama.

Mendiang Yaya Moektio sempat menjalani operasi sebanyak dua kali. Operasi pertama berjalan dengan lancar.