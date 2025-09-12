Anak Usia 4 Tahun Hilang Saat Bermain di Kebun, Tim SAR Lakukan Pencarian

jpnn.com - KENDARI - Seorang anak berusia empat tahun hilang saat bermain di kebun di Desa Tolu Wonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Tim SAR Gabungan yang mendapat laporan langsung melakukan pencarian terhadap anak tersebut.

Menurut Kepala Basarnas Kendari Amiruddin, anak bernama Nisa Nur Hafizah (4) itu dilaporkan hilang oleh sekretaris desa setempat pada Jumat (12/9) pukul 15.05 WITA.

"Kami menerima laporan telah terjadi kondisi membahayakan manusia terhadap satu orang anak yang hilang di Desa Tolu Wonua, Kecamatan Mowila," katanya saat dihubungi di Kendari, Jumat (12/9).

Berdasar laporan itu, pihaknya menurunkan Tim Penyelamat Basarnas Kendari menuju ke lokasi yang dilaporkan untuk memberikan bantuan SAR.

"Jarak tempuh lokasi itu dari Basarnas Kendari sekitar 34 kilometer," ungkapnya.

Amiruddin mengungkapkan dalam pencarian tersebut terdapat beberapa unsur yang terlibat, antara lain Staf Ops dan Penyelamat Basarnas Kendari, Polsek Mowila, Pemadam Kebakaran (Damkar) Konsel, pemerintah desa setempat, masyarakat, dan keluarga korban.

Alat utama yang digunakan, yakni mobil penyelamat, ambulans, peralatan SAR medis, peralatan SAR evakuasi, peralatan komunikasi, dan peralatan pendukung keselamatan lainnya.