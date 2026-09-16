Anak Yatim Diajak Menonton Film Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?, Ini Kata Ivan Gunawan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas sekaligus perancang busana Ivan Gunawan membintangi film Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?.

Berperan sebagai perancang busana bernama Prince, Ivan Gunawan merasa karakter tersebut memiliki kedekatan dengan kehidupan nyatanya.

“Jadi, di film ini aku berperan sebagai Prince. Prince ini adalah aku, seorang perancang busana yang memiliki butik sangat laris dan asisten bernama Stella. Jadi, film ini dekat sekali dengan kehidupan nyata aku sebagai pemilik butik,” ujar Ivan Gunawan di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

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Dalam film tersebut, Ivan Gunawan beradu akting dengan Marsha Timothy. Istri Vino G. Bastian itu berperan sebagai asisten Prince yang bernama Stella.

Ivan Gunawan, yang akrab disapa Igun, mengaku senang dapat mengajak Marsha Timothy mengenal dunia perancang busana lebih dalam.

“Sebagai pemilik butik, pastinya banyak drama dan salah satunya adalah drama yang datang dari asistenku, Stella. Jadi, aku senang bisa mengajari Marsha bagaimana rasanya menjadi seorang desainer, bagaimana memotong bahan, bagaimana melakukan draping baju, dan segala macamnya. Jadi, Marsha banyak belajar,” ucap Ivan Gunawan.

Menariknya, dalam rangka menyambut kehadiran film tersebut, Falcon Pictures bakal menggelar acara nonton bersama (nobar) dengan anak-anak yatim piatu di berbagai daerah di Indonesia.

Melalui program Nobar Spesial, Falcon Pictures mengajak lebih dari 119 yayasan dan panti asuhan di seluruh Indonesia yang tersebar di lebih dari 17 kota. Lebih dari 5.000 peserta akan diajak merasakan pengalaman menonton film Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? bersama-sama di bioskop.