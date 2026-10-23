Anak Yosep Hidayah Juga Terseret Kasus Korupsi Dana Hibah Pendidikan Rp723 Juta

jpnn.com - Polda Jawa Barat (Jabar) mengungkap dugaan korupsi dana hibah pendidikan senilai Rp 723,6 juta di Kabupaten Subang.

Tiga tersangka dalam kasus ini, termasuk Yoris Raja Amanullah, anak dari Yosep Hidayah yang terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, kini dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar).

Kasus korupsi ini menyangkut penyalahgunaan dan pemindahan Dana Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) pada SMKS Nasional Serangpanjang di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.

Pihak kepolisian memastikan seluruh rangkaian penyidikan telah rampung dengan mengantongi bukti-bukti kuat atas tindakan yang merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.

Berdasarkan hasil penyidikan mendalam, modus operandi yang dilancarkan para pelaku tergolong rapi.

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Para pelaku, Yoris Raja Amalullah, Yosep Hidayah, dan Robi Sopian Odi, memanfaatkan jabatan mereka sebagai pengurus yayasan untuk mengalihkan dana pendidikan.

Tersangka Yosep memerintahkan Robi Sopian Odi menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif yang mencantumkan Daftar Nominatif Penerimaan Honorarium untuk 20 guru honorer periode 2019 hingga 2021.