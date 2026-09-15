AnakBrand dan AnakEvent Perkuat Sinergi Untuk Gaet Berbagai Brand
jpnn.com, JAKARTA - AnakBrand dan AnakEvent, sebagai bagian dari ekosistem yang saling terintegrasi terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi berbagai brand melalui pendekatan yang menggabungkan strategi komunikasi, kreativitas, aktivasi, hingga pengalaman langsung kepada konsumen.
Sebagai full-service advertising agency, AnakBrand menghadirkan layanan mulai dari penyusunan strategi, pengembangan ide kreatif, hingga implementasi kampanye yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis klien.
Sementara itu, AnakEvent memperkuat pendekatan tersebut melalui layanan offline activation dan event execution yang menghadirkan pengalaman brand secara langsung.
Kepercayaan terhadap kapabilitas keduanya tercermin dari kolaborasi bersama berbagai perusahaan nasional maupun multinasional.
AnakEvent juga dipercaya menangani berbagai aktivasi berskala nasional.
AnakEvent berperan sebagai penyelenggara event secara menyeluruh, mulai dari pengembangan konsep, tema, desain, activation content, hingga perencanaan dan eksekusi acara di lapangan.
Sementara itu, AnakBrand turut berkontribusi dalam memperkuat aspek strategi komunikasi dan narasi brand, sehingga keseluruhan pesan dan pengalaman yang dihadirkan dapat tersampaikan secara konsisten kepada audiens dan para pemangku kepentingan.
Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana kompetensi yang saling melengkapi antara komunikasi strategis dan pengalaman event dapat menghadirkan eksekusi brand yang relevan, terintegrasi, dan memberikan pengalaman yang kuat bagi audiens.
Dengan pengalaman menangani berbagai brand lintas industri, AnakBrand dan AnakEvent akan terus memperkuat kapabilitasnya dalam menghadirkan solusi komunikasi.
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