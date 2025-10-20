Analis Ramal Harga Emas Bakal Tembus Rp 3 Juta Per Gram, Ini Pemicunya

jpnn.com, JAKARTA - JAKARTA - Harga emas Antam mengalami penurunan Rp 13.000 menjadi Rp 2.415.000 dari semula Rp 2.428.000 per gram pada Senin (20/10).

Harga emas Antam berada pada level Rp 2,428 juta per gram pada Minggu (19/10). Sebelumnya, pada Jumat (17/10/2025), harga emas sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada level Rp 2,485 juta per gram.

Pengamat pasar emas, Ibrahim Assuaibi memprediksi harga emas Antam akan terus menanjak dan berpotensi menembus level Rp 3 juta per gram dalam waktu dekat.

Sebab, supply dan demand serta pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor utama yang mendorong penguatan tersebut.

Menurut Ibrahim, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan menjadi faktor utama yang menggerakkan harga logam mulia.

"Stok emas di Antam dan Pegadaian menipis. Saya melihat ada peluang besar harga emas Antam bisa naik ke Rp 2,8 juta per gram hingga akhir Oktober. Bahkan, level Rp 3 juta per gram sangat mungkin tercapai bulan ini,” kata Ibrahim, dikutip, Senin (20/10).

Selain faktor permintaan dan pasokan, pelemahan rupiah turut memperkuat tren kenaikan harga emas. Saat ini nilai tukar rupiah berada pada level Rp 16.590 per USD.

“Apabila nilai tukar rupiah mendekati Rp 16.700 per USD, maka harga logam mulia Rp 3 juta per gram akan sangat mungkin tercapai,” kata Ibrahim.